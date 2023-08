Lozano, il Napoli trova l'accordo col Psv, Demme verso la Fiorentina

Alle 20 di domani sera si chiude il mercato estivo del Napoli. Meluso sta definendo in queste ore i due addii di Demme e Lozano.

Demme è vicinissimo alla Fiorentina, dopo che il club azzurro ha tentato di inserire nella trattativa anche Amrabat: il marocchino, però, preferisce la Premier a un ruolo secondario nella squadra di Garcia.

Lozano e il Psv sono ormai d'accordo su tutto, balla ancora la buonuscita che il messicano vorrebbe dal Napoli per la rinuncia all'ultimo anno di ingaggio (4,5 milioni di euro) ma difficile che l'operazione possa saltare.

In ogni caso, queste dovrebbe essere le ultime due manovre, perché Gaetano è stato confermato, con grossa delusione di Frosinone ed Empoli che fino alla fine se lo erano conteso. Zanoli e il Genoa è un matrimonio che non si farà. E in rosa resta anche Zerbin.