Demme, la Turchia lo attende ma il Fenerbahce frena

Mercato turco ancora aperto con il Napoli che è pronto anche a fare uno sconto rispetto ai due milioni che ha chiesto fino a poco fa. Il Fenerbahce ha sondato Diego Demme e la dirigenza ha chiesto disponibilità del centrocampista che è cresciuto in Germania ed è stato ceduto dal Lipsia al club azzurro per poco più di dieci milioni di euro. Il contratto di Demme scadrà il prossimo 30 giugno. Nella scorsa stagione Demme si è laureato campione giocando solo sette partite di cui cinque da subentrante. Appena centoquarantadue i minuti totalizzati in campo.

