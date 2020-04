LEGGI ANCHE

Il, ma anche l'Arsenal e il Manchester United. In Premier League sono tutti alla finestra per Dries Mertens , oggetto del desiderio per il campionato inglese. I Blues sono stati i primi a cercarlo lo scorso gennaio, ma ilha rifiutato qualsiasi proposta arrivata da Stamford Bridge, convinti che l'attaccante belga avrebbe poi accettato la proposta azzurra nei mesi successivi.E un avvicinamento, infatti, c'era stato lo scorso marzo, ma lo stop alle attività a causa del coronavirus ora manda in standby anche il rinnovo di. Così, in Premier, si sono rimessi nuovamente al lavoro per il belga anche perché, stando a quanto riportato da Daily Express, ora l'attacante e il suo entourage sono tentati dalle offerte che arrivano. Il Chelsea insiste e insisterà per sostituirecon Dries nelle prossime settimane, ma anche l'Arsenal vuole rimpiazzarecon un calciatore di sicuro valore. Ad avere le maggiori possibilità di investimento resta però lopronto a rovinare i piani delle rivali in campionato se Dries dovesse decidere di lasciare la Serie A.