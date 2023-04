Napoli-Milan, Meret che peccato: «Ancora una volta non abbiamo fatto fallo»

Alex Meret ce la mette tutta, para un rigore ma non basta per la semifinale del Napoli. «Abbiamo fatto una grande partita in generale, sapevamo di poter subire qualcosa con le ripartenze e peccato non aver fatto fallo. Serviva un po' di malizia, non è la prima volta che ci capita. Ma abbiamo tenuto noi il gioco, abbiamo creato occasioni, dando tutto fino alla fine» ha spiegato.

«Il gol nel finale è un rimorso, avessimo segnato prima sarebbe stato diverso. Non abbiamo nulla da recriminare, rialziamo la testa ora perché ci aspetta un finale di stagione importante» ha detto a Mediaset. «C'è delusione, volevamo andare avanti e potevamo farlo. Ci abbiamo provato fino all'ultimo secondo, ma questo non cancella il nostro cammino. Dobbiamo continuare così, ci serve vincere in campionato per il nostro obiettivo».