Sembrava poter essere una carta importante per lain questa settimana di sosta, invece Arkadiusz Milik torna a. La decisione a sorpresa è arrivata in mattinata, il centravanti polacco lascia il gruppo e torna ad allenarsi in azzurro per proseguire la riabilitazione.«Arek lascerà la nazionale e farà ritorno a Napoli», ha detto il portavoce dellaJakub Kwiatkowski. «Su richiesta del club azzurro,farà ritorno e proseguirà le terapie con il suo club. È arrivato qui con un problema fisico ed è inutile correre un rischio in queste due partite contro Israele e Slovenia». L'attaccante aveva cominciato già domenica le terapie con lo staff polacco per la sindrome retto-adduttoria che lo accompagna da inizio stagione.