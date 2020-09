LEGGI ANCHE

Il caso di mercato che sta appassionando l'Italia del calcio si sta per chiudere: Arkadiusz Milik sta per diventare un nuovo calciatore della. Sì, ma prima dovrà firmare un rinnovo - solo formale, visto il suo in scadenza nel 2021 - ancora con il, per poi trasferirsi in prestito annuale ai giallorossi. Il club capitolino lo riscatterà obbligatoriamente alla fine della prossima stagione.Un affare da circa 25 milioni complessivi quello per il trasferimento del polacco, secondo le cifre riportate da Sky Sport. Arek ora dovrà completare il discorso con ilper le ultime pendenze poi sarà formalmente un calciatore della Roma. Il suo passaggio in giallorosso sbloccherà anche l'arrivo di Dzeko a Torino, con il bosniaco atteso dalla