Napoli, un sudcoreano per la difesa: gli azzurri pensano a Min-Jae Kim

Si è fatto notare con la maglia del Fenerbahce, ma quello di Min-Jae Kim è un profilo che Cristiano Giuntoli segue da un po'. Il difensore sudcoreano che oggi gioca in Turchia, secondo quanto riportato da Sky Sport, è uno degli obiettivi del mercato azzurro.

Dopo la partenza di Manolas il club azzurro deve rimettere mano alla difesa da affidare a Spalletti. Il Fenerbahce l'ha acquistato in estate da Pechino per 3 milioni di euro e l'operazione per Giuntoli resta complicata, viste le volontà del club turco di trattenerlo.