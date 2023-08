Napoli, si presentano i nuovi acquisti Natan e Cajuste

Primo giorno davanti ai media per Natan Bernardo De Souza e Jens Cajuste. I due neo acquisti azzurri sono stati "presentati" ai nuovi tifosi direttamente in campo a Castel di Sangro, tra un allenamento e una amichevole del ritiro in Abruzzo, ma da qualche giorno hanno preso confidenza anche con la città e con i campi di allenamento di Castel Volturno, a lavoro con Garcia e con i compagni.

La conferenza stampa di presentazione sarà anche l'occasione per aprire un mondo sui due nuovi calciatori del Napoli: l'approccio con la nuova realtà, lo spogliatoio, il sì ai colori azzurri e la stagione che sta per cominciare: sabato, infatti, arriva l'esordio contro il Frosinone in campionato, una gara in cui entrambe potrebbero essere immediatamente chiamati in causa.