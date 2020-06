Una grande iniziativa del Mattino per i propri lettori. Domani, giovedì 25, con la copia acquistata in edicola sarà distribuito gratuitamente l'inserto «Napoli nella storia» dedicato al trionfo degli azzurri in Coppa Italia.

Sedici pagine per raccontare la finale all'Olimpico, vinta ai rigori sette giorni fa per 4-2 contro la Juve di Sarri, e i protagonisti, a cominciare dal tecnico Gattuso, che in poche settimane è riuscito a portare un prestigioso trofeo a Napoli e ad assicurare alla squadra la partecipazione all'Europa League, cancellando le difficoltà della parte iniziale della stagione, quando c'era Ancelotti in panchina.

E poi Insigne che ha alzato al cielo la prima Coppa Italia da capitano, Mertens che ha rinnovato il contratto fino al 2022 proprio nel giorno della finale, Demme che è subito diventato il leader del centrocampo, i difensori Koulibaly e Maksimovic che hanno formato una diga insuperabile per i bianconeri, i due portieri Ospina e Meret che sono stati decisivi con le loro prodezze in semifinale e finale. Servizi anche sulla missione che attende in agosto a Barcellona gli azzurri, con l'obiettivo di assicurarsi la storica qualificazione ai quarti di Champions League; sulla nuova scommessa scudetto lanciata dal presidente De Laurentiis subito dopo la fine della sfida con la Juventus e uno speciale sulle coppe conquistate da quando il produttore è alla guida della società. A chiudere l'inserto, la carrellata delle più belle foto scattate in campo durante la premiazione del Napoli.

Appuntamento a domani in edicola con «Napoli nella storia».

