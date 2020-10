A poche ore dalla bruciante sconfitta in Europa League contro l'AZ Alkmaar, il Napoli torna a lavorare al centro tecnico di Castel volturno. Gli azzurri impegnati ieri sera dal primo minuto contro gli olandesi hanno svolto solo lavoro in palestra. Seduta tecnico-tattica, invece, per il resto del gruppo.

Gattuso può contare sul gruppo al completo in attesa dei rientri dalle positività al covid anche di Zielinski e Elmas, arrivati ormai a tre settimane lontano dal campo. Gli azzurri saranno in campo già domenica alle 15.00 per il derby campano contro il Benevento.

Ultimo aggiornamento: 14:30

