Domani la partenza per la Croazia, giovedì la sfida in Europa League contro il Rijeka, ma per il momento il Napoli resta tranquillo a Castel Volturno: come annunciato dalla società, infatti, i tamponi eseguiti al gruppo squadra sono ancora una volta tutti negativi.

Resta un po' di preoccupazione per la situazione relativa agli avversari, invece: il Rijeka ha registrato qualche contagio che non lascia tranquilli Rozman e i suoi. Domani ultimo giro di tamponi anche per gli avversari degli azzurri.

