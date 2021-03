Napoli, niente nazionale per Ospina: sospese le gare di qualificazione

Un sospiro di sollievo per il Napoli e per i club che hanno a che fare con calciatori sudamericani: nessuno di loro partirà nella prossima sosta di campionato, in programma dopo il turno del 21 marzo. Il consiglio della Conmebol, la federazione calcistica sudamericana, ha infatti deciso di sospendere e rinviare le partite di qualificazione per il Mondiale in Qatar del 2022, previste per fine mese.

La decisione della Conmebol è stata presa a causa del prolungarsi della pandemia di covid che rende complicate le operazioni e i trasferimenti internazionali, ma anche per le "minacce" arrivate negli ultimi giorni dai grandi club europei che non avrebbero voluto lasciar andare i propri campioni sudamericani. David Ospina, dunque, che avrebbe dovuto giocare due gare in Sudamerica con la Colombia a fine mese contro Brasile e Paraguay, resterà a Napoli.

