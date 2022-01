Napoli, nuova maglia (la decima) per San Valentino a 125 euro

Non si arrestano le novità in casa Napoli. Il club azzurro ha svelato in queste ore la nuova maglia del club: è la decima versione proposta - questa a tema San Valentino - in questa stagione dal club di Aurelio De Laurentiis, che la scorsa estate aveva dato il via all'auto produzione con una nuova partnership targata Emporio Armani. Le nuove maglie saranno in vendita dal 22 gennaio sul Web Store Ssc Napoli, sull’Amazon Brand Store, negli Official Store Sscn. Il prezzo è sempre di 125 euro per la sola maglia.

Questa è la maglia delle fiamme 🔥

Questa è la maglia dell’amore 💙



— Official SSC Napoli (@sscnapoli) January 22, 2022

La nuova maglia in blu, con le fiamme della passione, è «dedicata all’amore verso il nostro grande Napoli. Un amore, una passione, un motore che generano forza e alimentano il fuoco dell’ardore agonistico dei nostri Guerrieri in campo. Fiamme di energia per conquistare, insieme all’amore del popolo azzurro, nuovi traguardi». In precedenza, oltre alle classiche tre versioni campionato e due versioni europa, il Napoli aveva presentato quest'anno una maglia per Halloween e tre diversi modelli in ricordo di Diego Armando Maradona.