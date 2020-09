LEGGI ANCHE

Un esordio col botto anche senza gol. Osimhen si è preso la scena ieri a Parma nonostante la partenza dalla panchina. «Victor è molto contento del suo debutto in campionato, la squadra ha vinto ed è ciò che conta» ha detto il suo agente. «È arrivata anche la convocazione in Nazionale, giocherà due amichevoli ed è un bene giocare sempre ad alti livelli. L'esultanza di Victor con Mertens è una bella cosa, mi è piaciuta molto la connessione che si è creata con i compagni di squadra».«Il modulo non è importante, si adatta a tutti gli schemi. 4-3-3 o 4-2-3-1, vuole giocare ed essere determinante, dare il giusto contributo alla squadra in termini di goal e di partecipazione» ha continuato a Radio Kiss Kiss. «In stagione ci saranno tante partite, Gattuso saprà gestire al meglio uomini ed energie. E poi, la competizione è uno stimolo che ti porta solo a far meglio e dare tutto te stesso: ben venga. Osimhen è a Napoli perchè crede al 100% alla possibilità che gli azzurri possano vincere lo Scudetto».