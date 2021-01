Victor Osimhen torna a parlare ai tifosi e lo fa direttamente via social. «Mi dispiace per quanto è accauto, ho sbagliato ad andare in Nigeria in questo momento anche se lì ho tanti affetti, a cominciare dai miei fratelli» ha spiegato l'attaccante nigeriano che è risultato positivo al coronavirus due giorni fa, al rientro in Italia dopo la riabilitazione in Belgio e il compleanno a Lagos.

LEGGI ANCHE Napoli, Giuntoli saluta Milik: «Sta trattando con altri club»

«Ho sbagliato a partecipare alla festa a sorpresa non capendo la gravità di quello che stavo facendo. Chiedo scusa alla società, a Gattuso, alla squadra e ai tifosi» ha aggiunto l'attaccante nigeriano che ha fatto parlare di sé soprattutto per i video spuntati sui social nei giorni scorsi della sua festa di compleanno in Nigeria, senza distanziamento e misure di sicurezza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA