Il Napoli batte il Teramo con un rotondo 4-0 e chiude il ritiro a Castel di Sangro. «Ottimo test per concludere questa prima fase della preparazione» le parole di Matteo Politano , ieri protagonista e titolare nel 4-2-3-1 lanciato da Gattuso a inizio gara. Insieme a lui in campo anche: «Ottima gara dopo dieci giorni di duro lavoro».A prendersi la scena, però, soprattutto Victor Osimhen e la sua tripletta: «La nostra pre-season è finita, ma il duro lavoro continua» ha scritto il nigeriano sui social, sempre più beniamino dei fan. «Ritiro finito» anche per, ieri terzino titolare delcontro il Teramo.