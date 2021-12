La decisione tanto attesa è arrivata: il Ct Augustine Eguavoen ha inserito ufficialmente Victor Osimhen nella lista di 28 calciatori della Nigeria che prenderanno parte alla prossima Coppa d'Africa, in partenza il 9 gennaio. L'attaccante del Napoli è atteso in Nigeria la prossima settimana per sottoporsi agli esami medici che potrebbero dare l'ok definitivo per la sua partecipazione.

