Osimhen torna parlare dopo il ko: «Non sono fatto per fallire»

Il grave infortunio al volto lo scorso 21 novembre contro l'Inter, da lì un lungo calvario tra intervento e riabilitazione per Victor Osimhen. L'attaccante nigeriano torna a farsi sentire per la prima volta dopo il ko milanese: «Certamente non sono nato per fallire» ha scritto Osimhen ai tifosi dai suoi canali social. Tanti sono i tifosi che l'hanno incoraggiato nei commenti, augurandogli di tornare presto in campo. Per l'azzurro, i tempi di recupero sono stimati in almeno due mesi.