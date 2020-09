LEGGI ANCHE

Mattinata di allenamento per il Napoli di Gennaro Gattuso . Il gruppo, investito dal ciclone della notizia della positività al coronavirus di, lavora a Castel Volturno per preparare le due prossime sfide amichevoli e la gara del 20 settembre contro il Parma, che aprirà il nuovo campionato di Serie A.Ultimo giro di rientri dalle nazionali, a fare ritorno alla base sono stai Mertens e Mario Rui che hanno ritrovato il gruppo diquasi al completo. A mancare questa mattina è stato Victor Osimhen, assente per svolgere pratiche burocratiche relative al passaporto.e Younes hanno svolto invece lavoro personalizzato in palestra.