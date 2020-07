Can’t wait to put on this iconic jersey,thank you for the warm welcome @sscnapoli 🔵⚪️ #forzanapolisempre pic.twitter.com/LrwrBkdkoL — victor osimhen (@victorosimhen9) July 31, 2020

Ci ha messo poco Victor Osimhen a entrare nel cuore dei tifosi del, lo farà ancora più in fretta se riuscirà a trasmettere sul campo le ottime cose viste fin qui nella sua carriera. Dopo l'annuncio ufficiale del club, la punta nigeriana ha repostato dai suoi account social l'ufficialità, lasciando anche un breve commento per tutti i suoi nuovi tifosi.«Non vedo l'ora di indossare questa maglia così importante» - ha scritto dai suoi account social- «Grazie per il caloroso benvenuto». Il calciatore nigeriano, già molto attivo in rete, ha lasciato anche un messaggio al: «Famiglia per sempre».si unirà ai nuovi compagni direttamente dal ritiro dia fine agosto.