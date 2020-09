LEGGI ANCHE

Una bella vittoria quella di Parma, la gara giusta per cominciare la stagione. Non ha segnato ma è stato in ogni caso l'uomo immagine di questo primo Napoli Victor Osimhen , subentrato nella ripresa e bravo a stravolgere la gara dei suoi: «Una buona vittoria, manteniamo lo slancio» ha scritto il nigeriano sui social. Con lui anche la felicità di: «Si comincia alla grande il campionato con la prima vittoria in trasferta! Bravi ragazzi» ha scritto lo spagnolo.«Buona la prima, avanti così» l'urlo disui social, uno dei più positivi ieri a Parma. «Il primo ostacolo lo abbiamo superato alla grande, ma la corsa del campionato è ancora lunga» il post di, che è stato lanciato da Gattuso nell'ultima parte di gara. Buona prestazione anche per: «Un ottimo modo di iniziare la nuova stagione».