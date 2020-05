LEGGI ANCHE

Ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli ha parlato il portiere delDavid«È una bella notizia che si riprenda. Speriamo di poter giocare tutte le gare da qui alla fine. È stato un periodo particolare, ma ho potuto approfittare per stare a casa e godermi la mia famiglia, sono stato abbastanza bene per questo. Ma avevo sempre voglia di tornare in campo e di giocare. Siamo pronti per la coppa Italia, ora che sappiamo che sia ufficiale non faremo altro che pensarci. Abbiamo vissuto con tanti dubbi, ma ora ci sono le date e dobbiamo dare il massimo negli allenamenti per farci trovare pronti.Tutto quello che stavamo facendo bene prima che si fermasse il campionato. Ora abbiamo due settimane per lavorare al massimo ed arrivare al meglio alla sfida con. Vincere la coppa sarebbe molto bello, ma sappiamo che l'Inter è una bella squadra. Con il nostro gruppo, però, possiamo andare avanti in questa competizione. Il nostro obiettivo è quello di qualificarci per la prossima. Constiamo facendo un gran lavoro, ci ha portato tanta fiducia.Per ora pensiamo a campionato ema sappiamo che quella sarà una gara speciale. Sappiamo che possiamo fare una grande partita anche se loro hanno grandi giocatori, ma può davvero succedere di tutto.è un grande portiere e abbiamo un ottimo rapporto, durante gli allenamenti parliamo molto: è un ragazzo che sa ascoltare e ha molta qualità. Il mio idolo da bambino erae fuori dalla Colombia ho sempre guardato. La passione per il Napoli mi ricorda quella che si vive in Colombia».