Napoli, Ounas è da record: gol lampo e numeri d'alta classifica

Una stagione tribolata, a metà tra Cagliari e Crotone, che sicuramente non ha entusiasmato le squadre in cui ha giocato. Ma le prestazioni individuali di Adam Ounas hanno comunque rubato la scena sia in Sardegna che - soprattutto - in Calabria.

3 - Solo Romelu Lukaku (sei volte) e Luis Muriel (cinque) hanno sia segnato che servito un assist in più partite di Serie A di Adam Ounas (tre) nell'anno solare 2021. Tagliente.#CrotoneVerona — OptaPaolo (@OptaPaolo) May 13, 2021

Nella vittoria contro il Verona di ieri, ancora una volta l'algerino - in prestito da Napoli - ha messo in mostra il suo talento: prima il gol più veloce nella storia del Crotone in Serie A, poi l'assist per il compagno Messias. In massima serie, solo Lukaku (sei volte) e Muriel (cinque) hanno sia segnato che servito un assist in più partite di Ounas (tre).