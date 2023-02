Paolo Sorrentino e «l'Azzurro t'innamora», la canzone omaggio al Napoli

«Vola/Con quanto fiato in gola/l’AZZURRO t’innamora/il NAPOLI consola/la notte vola/ all’ombra di un respiro/io ti sarò vicino/ti prego resta sempre PRIMO». Un mix imprevedibile, quello condiviso pochi minuti fa su Instagram. L'autore è Paolo Sorrentino, il regista napoletano famoso in tutto il mondo. Sorrentino ha pubblicato un video dove, all'audio e alle immagini di Lorella Cuccarini che ripropone al Festival di Sanremo la sua «La notte vola», sono stati aggiunti dei sottotitoli che introducono delle variazioni al testo originale della canzone del 1988. Nello specifico, il regista ha inserito riferimenti agli azzurri di Spalletti, che stanno facendo sognare i tifosi quest'anno con il primo posto in classifica.

Da sempre tifoso del Napoli, il pluripremiato cineasta non è nuovo alla condivisione di contaminazioni impensate tra film e canzoni. Già dopo la precedente edizione della kermess sanremese, quella del 2022, aveva sovrapposto alla scena finale del suo «È stata la mano di Dio» la hit di La Rappresentante di Lista intitolata «Ciao Ciao».