Nonostante Ringhio Gattuso, il Napoli non esce dal mare in tempesta e affonda un’altra volta. Contro il Parma arriva ancora una sconfitta e per i tifosi non ci sono dubbi: la colpa è dei giocatori.«Non hanno idee – commentano all'esterno del San Paolo – e giocano senza carattere. Non abbiamo visto alcuna reazione e questa cosa ci preoccupa. Non è colpa dell’allenatore o di chissà quale modulo tattico. Ormai questa squadra si è persa».Una delusione forte insomma che getta tutti nello sconforto e nel dubbio per un futuro che appare sempre più difficile.«Questi risultati sono da retrocessione e non crediamo a quello che stiamo vedendo. Il Napoli ha bisogno di innesti nuovi e di una nuova spinta caratteriale e su questo speriamo che intervenga Gattuso. Questa partita era da vincere perché adesso la classifica si fa veramente difficile e non aiuta il morale. Speriamo solo di uscire al più presto da questo incubo, perché una formazione così è veramente vergognosa».