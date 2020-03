Ultimo aggiornamento: 12:09

Due giorni di pausa, prima di tornare oggi al lavoro a, con la speranza di poter essere in campo venerdì contro ilin trasferta per riaprire il campionato. Il Napoli si gode il mini break concesso da, un weekend lontano dagli allenamenti e alcuni azzurri hanno approfittato per godersi 48 ore di relax in città o fuori. Diego Demme si è goduto qualche giorno in famiglia al sole di Napoli, per lo slovacco, invece, qualche ora in spiaggia con la primogenita, venuta al mondo proprio nei giorni del trasferimento in azzurro. Mertens ha passato il weekend a Firenze con compagna e famiglia, mentre Zielinski, Ospina e Callejon hanno approfittato per un giro in montagna.