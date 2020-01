Ultimo aggiornamento: 14:32

Napoli e Perugia si sfidano oggi per gli ottavi di finale di Coppa Italia: chi passa affronterà la vincente tra Lazio e Cremonese. I partenopei fanno il loro ingresso nella competizione nella partita odierna, mentre gli umbri per arrivare fin qui hanno sconfitto dapprima la Triestina, poi il Brescia ai supplementari ed infine il Sassuolo in trasferta nei sedicesimi, aggiudicandosi la gara con un 1-2 grazie alle reti di Mazzocchi e Nicolussi Caviglia; ininfluente il gol neroverde di Bourabia.Ospina; Hysaj, Manolas, Di Lorenzo, Mario Rui; Elmas, Fabian Ruiz, Zielinski; Lozano, Llorente, Insigne.A disposizione: Meret, Idasiak, Tonelli, Allan, Demme, Gaetano, Callejon, Milik. Younes. All. Gattuso.Fulignati; Gyomber, Sgarbi, Falasco; Rosi, Falzerano, Carraro, Buonaiuto, Nzita; Iemmello, Falcinelli.A disposizione: Vicario, Albertoni, Rodin, Balic, Dragomir, Konate, Nicolussi Caviglia, Melchiorri. All. Cosmi.