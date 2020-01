LEGGI ANCHE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La prima volta di Diego Demme in maglia azzurra arriverà domani al San Paolo, nel match di Coppa Italia contro il Perugia. Il tedesco neo azzurro è stato convocato dadopo i primi allenamenti a CastelVolturno. Terapie per Maksimovic oggi al centro tecnico, lavoro personalizzato per Ghoulam e allenamento in palestra per Koulibaly. Palestra anche per Karnezis che ha subìto un trauma distorsivo alla caviglia destra durante l'allenamento di ieri ma che sarà regolarmente col gruppo.Meret, Ospina, KarnezisMario Rui, Luperto, Manolas, Tonelli, Di Lorenzo, HysajDemme, Elmas, Zielinski, Fabián, Gaetano, AllanCallejon, Llorente, Lozano, Insigne, Younes, Milik