Napoli-Pjanic? Lui saluta il Besiktas: «Mi dispiace» e torna al Barcellona

Il Napoli e Miralem Pjanic insieme il prossimo anno? Le strade del mercato sono infinite, nel frattempo il centrocampista bosniaco ha scelto che non resterà in Turchia anche il prossimo anno, dopo aver giocato nell'ultima stagione con la maglia del Besiktas. L'ex di Roma e Juventus non proseguirà la sua avventura in bianconero e tornerà al Barcellona, ma prima di far ritorno alla base ha voluto salutare tutto il tifo del Beşiktaş che l'ha accompagnato quest'anno.

«È arrivato il momento di salutarci. Mi dispiace lasciare tutti voi. Ho scoperto persone bellissime, un club fantastico e soprattutto tifosi e atmosfera meravigliosi. È stato un onore giocare nel nostro stadio. Voglio solo dire grazie per quest'anno» le parole di Pjanic. Il bosniaco farà ora ritorno in Spagna - dove si era trasferito dopo la Juventus - ma a Barcellona non troverà spazio: Pjanic non è nei piani di Xavi per la prossima stagione e deve trovarsi un nuovo club. Da qui l'accostamento al Napoli, dove ritroverebbe Spalletti, che potrebbe interessarsi a lui vista l'occasione di mercato: il suo ingaggio con i blaugrana è di circa 8 milioni di euro fino al 2024.