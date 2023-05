Napoli, Politano da brividi ai tifosi: «Siamo una cosa sola»

Nella lunga festa scudetto del Maradona, Matteo Politano è stato tra i protagonisti assoluti, vero e proprio ultras tra i tifosi. E proprio ai tifosi ha scritto il giorno dopo: «Tra noi e voi non c’è separazione. Siamo una cosa sola. Molte volte siete stati il dodicesimo uomo in campo, per una volta sono un ragazzo con una bandiera bellissima in mano. Uno come voi. Per Napoli, per questa squadra unica» il messaggio dai social.