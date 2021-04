Anche Matteo Politano come il capitano Lorenzo Insigne. L'esterno del Napoli è già pronto alla Tv per assistere in prima serata a Felicissima Sera il nuovo programma della coppia comica Pio e Amedeo. I due comici pugliesi hanno inviato anche a Politano i gadget del programma, pronti a far ridere lui come era successo proprio con Insigne una settimana fa.