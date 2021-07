Napoli in pressing su Emerson: Zahavi può favorire gli azzurri

Con l'infortunio di Spinazzola sarà protagoniste nelle ultime partite di questo Europeo, anche per questo il Napoli sembra aver spinto sull'acceleratore per Emerson Palmieri, il terzino italo-brasiliano che, secondo quanto riportato da Sky Sport, sarebbe la pedina preferita di Luciano Spalletti per il suo Napoli del prossimo anno.

LEGGI ANCHE Di Lorenzo scrive a Spinazzola: «Tornerai più forte di prima»

A cambiare la situazione potrebbe essere l'arrivo dell'intermediario Pini Zahavi nella trattativa con il Chelsea: l'israeliano, influente in tutta Europa, farà da spalla all'agente Fernando Malta per convincere il club inglese a lasciar andare il terzino che piace agli azzurri. Nel frattempo, il Napoli dovrà operare in uscita: se Ghoulam sembra poter essere confermato, è Mario Rui il prescelto per la cessione in questa sessione di mercato estiva.