Napoli Primavera ancora ai box: rinviata anche la sfida al Lecce

Dopo lo stop per covid che aveva fatto saltare la sfida allo Spezia dello scorso sabato, il Napoli Primavera si fermerà anche in questo weekend: è stata rinviata ufficialmente, infatti, anche la gara tra gli azzurri e il Lecce, in programma per il 12esimo turno del campionato Primavera 2.

Diventano quattro, quindi, le sfide da recuperare per gli azzurrini di Emmanuel Cascione, comprese quelle contro la Reggina e la Salernitana ancora da giocare. La squadra era stata fermata per almeno dieci giorni la scorsa settimana dall'ASL, a causa di alcuni contatti stretti di tesserati con soggetti positivi al covid. Gli azzurrini potrebbero tornare in campo nel weekend del 13 marzo per la sfida prevista al Pescara.

