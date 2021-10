Il Napoli Primavera vince a Milano: decide ancora Ambrosino

Si rialza la Primavera di Niccolò Frustalupi, gli azzurrini vincono di misura in trasferta contro i pari età del Milan e lo fanno ancora una volta con un gol decisivo di Giuseppe Ambrosino: il 18enne col numero 10 sulle spalle aveva segnato il gol che aveva steso la Juventus qualche settimana fa e si è ripetuto con la rete che ha affondato il Milan questo pomeriggio a Milano.

Terza vittoria per gli azzurrini che - al momento - si portano al secondo posto in classifica in attesa che si concluda tutto il turno del campionato Primavera. Nel primo tempo, ci aveva pensato Cioffi a portare il Napoli Primavera in vantaggio: assist di lusso di Ambrosino per il compagno di squadra che conosce già la prima squadra, freddo davanti alla porta. Poi il raddoppio dell'attaccante procidano prima del gol rossonero con Chaka Traore nel finale, che però non basta al Milan.