Un punto alla volta, senza continuità dopo la vittoria indi qualche giorno fa. Si muove la classifica del Napoli Primavera ma non abbastanza da dare uno strattone deciso alla graduatoria. Anche con la Fiorentina, alla fine, è solo pari, di rimonta e con alcune occasioni da poter sfruttare meglio. Succede tutto nei primissimi minuti: nemmeno un minuto di gioco e laè già in vantaggio col destro piazzato di Koffi che sorprende tutti, anche, poi nella prima azione azzurra l’arbitro assegna un rigore su Zedadka e Vrikkis è preciso siglando il vantaggio.Dopo il forte avvio, le due squadre provano ancora a farsi male, Koffi è il più pericoloso dei viola mentrespreca una ghiotta occasione per il raddoppio davanti a Brancolini. Proteste dalla panchina di Baronio quando il direttore di gara non concede un secondo rigore agli azzurri, nella ripresa è un botta e risposta con Milani che prova a battere Idasiak e gli azzurrini incapaci di dare la svolta tra le occasioni die Senese. Un punto che porta la squadra di Baronio a quota 6, fuori dalla zona calda del fondo classifica in attesa che il turno si completi.