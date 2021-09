Napoli, la Primavera crolla con Zanoli: azzurrini sconfitti 3-1 dal Pescara

L'avvio era stato incoraggiante, ma alla fine gli azzurrini devono arrendersi. Il Napoli Primavera di Frustalupi lascia il passo in casa nel posticipo del quarto turno del campionato di categoria e si arrende al Pescara, che passa 3-1 a Cercola. Padroni di casa - in campo con Zanoli, aggregato alla Primavera per trovare condizione fisica e minutaggio - subito avanti alla prima azione: l'ultimo arrivato Sacò serve Marranzino che trova un bel gol per il vantaggio.

Pescara che pareggia subito, però, approfittando dell'errore difensivo di Daniel Hysaj e trovando l'1-1 con Mehic. La squadra di Frustalupi potrebbe rispondere ancora, ma sbaglia troppo quando ha occasioni importanti e subisce il raddoppio abruzzese con Kuqi alla mezz'ora. Prima dell'intervallo la rete che chiude i conti: è Blanuta a segnare di testa il tris. Gli azzurrini restano al 7° posto in classifica.