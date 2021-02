Altro brutto ko per il Napoli Primavera di Emmanuel Cascione. Nel recupero della seconda giornata di campionato Primavera 2 a Cercola, la squadra azzurra viene superata 2-0 in casa dal Pescara, tra le squadre più in forma e forti di questo campionato, guardando così sfilare via ancora una volta l’occasione di poter avvicinarsi alle zone alte della classifica di categoria.

Tante le assenze per Cascione che ha mandato in prima squadra da Gattuso Idasiak, Costanzo, D’Agostino e Cioffi, mentre Iaccarino e Cataldi erano indisponibili. Partita vivace sin dai primi minuti con gli azzurrini che provano a rispondere ad ogni azione ospite e sono bravi a mantenere l’equilibrio fino all’intervallo. Nella ripresa, però, i pescaresi accelerano: partenza sprint, subito due occasioni pericolose e poi la rete con Chiarella. Napoli tramortito che tre minuti più tardi subisce anche il raddoppio con Kuqi, bravo a chiudere il match. Nel finale, troppo blanda la pressione azzurra, ma la difesa di casa riesce ad evitare il tris al Pescara.

