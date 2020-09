LEGGI ANCHE

Impegno in amichevole questo pomeriggio contro il Teramo, poi il rompete le righe definitivo di questo ritiro azzurro. Il Napoli è pronto a salutare l'Abruzzo e a dare appuntamento alla prossima estate, in un clima - si spera - più favorevole per il calcio italiano e per i suoi tifosi.Nel frattempo, sui social ilha voluto salutare così la Regione e la struttura che hanno ospitato gli azzurri in queste due settimane: «Ringraziamo il Comune di Castel di Sangro e tutto lo staff dello Sport Village Hotel per la calorosa accoglienza» il tweet del club azzurro con tanto di torta per Koulibaly e compagni.