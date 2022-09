Napoli, la rosa è costata 387 milioni: solo la Juventus ha speso di più

Solo la Juventus ha speso più del Napoli per formare la rosa attuale a disposizione di Max Allegri. Questo il dato che viene fuori dall'ultimo studio del Cies - Centro Internazionale di Studi sullo Sport - sui soldi spesi dai club europei più importanti nelle ultime sessioni di mercato per creare le squadre oggi a disposizione in Serie A. In Italia solo i bianconeri hanno investito più del club di De Laurentiis: 473 milioni di euro in casa Juventus, 387 milioni quelli azzurri, al secondo gradino del podio. Dietro alla squadra di Luciano Spalletti c'è l'Inter (286 milioni spesi), poi la Roma di Mourinho (272). Il Milan campione d'Italia è solo al quinto posto con 242 milioni investiti per la rosa che in larga parte ha vinto lo scudetto qualche mese fa.