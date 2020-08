In attesa dei risultati, ecco il Napoli alla prova tampone. Il gruppo azzurro si è ritrovato questo pomeriggio al San Paolo per quello che è a tutti gli effetti il primo appuntamento del nuovo anno. Tanta attesa all’esterno dello stadio a Fuorigrotta per gli azzurri, Gennaro Gattuso il primo ad arrivare poi via via il gruppo: ognuno ha il suo orario da rispettare, una turnazione che in due ore consente a tutti gli azzurri di arrivare, svolgere gli esami medici - tampone faringeo e test del sangue - e poi fare ritorno a casa per aspettare il responso.

Applausi per il capitano Insigne e per il neo azzurro Victor Osimhen, atteso dal club per la prima volta al San Paolo. Il gruppo azzurro sarà composto da 34 elementi: in ritiro ci andranno anche alcuni elementi della Primavera e calciatori tornati da prestiti, come Tutino, Contini e Ciciretti.



