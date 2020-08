LEGGI ANCHE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Non è un sogno impossibile quello delper Segio Reguilon , terzino sinistro spagnolo di proprietà del Real Madrid messosi in mostra quest'anno tra le fila del. Il calciatore resterà chiuso ai blancos per la sovrabbondanza in quella zona di campo, quindi il club di Madrid proverà a metterlo sul mercato per fare cassa già questa estate.Secondo quanto riportato da Marca, il Real potrebbe lasciarlo andare per una cifra intorno aidi euro. Sul calciatore c'è il, che ha bisogno di trovare una alternativa valida al riconfermato Mario Rui , ma anche tanti club stranieri, soprattutto in Premier League, con ilin prima linea.