LEGGI ANCHE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Cristiano Giuntoli fa sul serio e si muove deciso per, il terzino spagnolo del Real Madrid che ha giocato l'ultima stagione con la maglia del Siviglia. Un calciatore ancora giovane e con ampi margini di miglioramento, chiuso al Real dalla concorrenza spietata e per questo in cerca di alternative.Tra le pretendenti anche ilche, come confermato da Sky Sport, nelle scorse ore ha provato il primo affondo: il Real Madrid chiede almenoper farlo partire. Il club azzurro però vorrebbe provare a chiudere almeno il primo anno in prestito.