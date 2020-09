LEGGI ANCHE

È intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss il Prof., responsabile dei tamponi per il Napoli da quando gli azzurri sono tornati in campo dopo il lockdown: «Idi calciatori e staff sono tutti negativi. Resta piccolissima parte di campioni i cui risultati arriveranno nel pomeriggio. Chi sará al San Paolo per Napoli -Pescara è negativo, sia calciatori che staff» ha assicurato.«Nessun club di Serie A ha fatto uno sforzo per numero di tamponi e test sierologici come ha fatto il Napoli in questi mesi» ha continuato. «Conosco molto bene il presidente De Laurentiis , conosco la sua maniacalità nella prevenzione. Incolparlo di superficialità è un grande errore, mi viene da sorridere quando leggo che a De Laurentiis viene dato del superficiale. Tra le 15.00 e le 16.00 avremo l’esito degli altri tamponi effettuati. I controlli sono esasperati, la del partenza campionato non è a rischio».