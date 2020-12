Un pareggio beffardo nel finale, ma il Napoli vola ai sedicesimi di finale di Europa League. «Conoscevamo le difficoltà del girone, faccio i complimenti alla squadra» dice Gigi Riccio, il vice di Gattuso che rimpiazza l'allenatore nel post gara. «Serviva sacrificio, serviva abnegazione per sfruttare le nostre armi, oggi è stato così, affrontavamo una squadra molto forte ed è andata bene. Domani torneremo a lavorare, non possiamo prescindere dall'atteggiamento avuto stasera, poi dopo viene fuori la nostra qualità. La squadra merita il primo posto in classifica».

LEGGI ANCHE Az Alkmaar, sconfitta che fa male: il ko col Rijeka vale l'eliminazione

«Non eravamo partiti bene in Coppa, ma non eravamo felici di quella sconfitta, ci ha spinto a lavorare ancora di più. Zielinski? Siamo contenti di averlo nuovamente con noi, lavoriamo per migliorare anche in campionato. I punti sul campo sono 21 e non 20.Siamo contenti della nostra difesa, ci stiamo lavorando tanto a partire da quello che fanno gli attaccanti e dalle distanze da tenere» ha aggiunto Riccio a Sky Sport. Nulla di grave però per Gattuso. «Rino ha un problema all'occhio che già conosce e ogni tanto si accentua, ci convive da tempo. Tornerà tutto presto nella norma».

© RIPRODUZIONE RISERVATA