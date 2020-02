LEGGI ANCHE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un mercoledì che sa di belle notizie per, il terzino algerino del Napoli che ha svolto prima parte della seduta in gruppo e successivamente lavoro personalizzato questa mattina a Castel volturno, come confermato anche dal sito ufficiale del club azzurro.L'influenza sembra aver abbandonato siache Fabián completamente, così entrambi hanno preso parte alla seduta di allenamenti di questa mattina. Sui campi di Castel Volturno si è rivisto anche Kevin: il terzino francese, che si era infortunato al crociato del ginocchio a ottobre, ha ripreso ad allenarsi sul campo seguendo una tabella personalizzata di recupero.