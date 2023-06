Il Napoli ha l’obiettivo di blindare i suoi gioielli a cominciare da Kvaratskhelia: l’attaccante georgiano ha già un contratto lungo fino al 2027 e prosegue positivamente il lavoro del club azzurro per il prolungamento dell’accordo per un altro anno fino al 2028 (l’ingaggio salirebbe intorno ai 2.5 milioni). Discorso ottimamente avviato già da tempo dal Napoli con il suo agente Mamuka Jugeli (ieri è stata segnalata la sua presenza a Napoli): ci sono stati già diversi contatti tra le parti, il ragionamento va avanti e proseguirà per arrivare alla fumata bianca. La permanenza di Kvara, quindi, è una certezza per Napoli del futuro ed è in programma il rinnovo che s’avvicina.



Discorso opposto per Kim, confermato il suo addio alla fine di questo campionato: domenica assisterà al “Maradona” dalla tribuna (è squalificato) alla partita dei suoi compagni contro la Samp, che sarà per lui l’ultima giornata in maglia azzurra, una domenica dalle mille emozioni per il difensore sud coreano.

APPROFONDIMENTI Milan-Napoli, il retroscena del medico sociale: «Problemi dopo le nazionali» Luciano Spalletti è l'allenatore dell'anno in Serie A Spalletti, scudetto e addio: in Serie A non è una novità

Il Manchester United eserciterà tra il primo e il 15 luglio il pagamento della clausola rescissoria di circa 60 milioni di euro: lo United è il club inglese che ha manifestato finora il maggiore interesse (ce sono anche altri di Premier League che hanno mostrato il loro gradimento per il difensore sudocoreano).

Quindi, la prima operazione di mercato riguarderà l’acquisto di un difensore centrale che sostituirà Kim: sarà questo il primo obiettivo da centrare quest’estate (tra i profili seguiti Scalvini dell’Atalanta e Danso del Lens). Osimhen è sotto contratto fino al 2025 e De Laurentiis vuole tenerlo a Napoli. Da verificare se quest’estate arriveranno offerte da parte dei top club europei, a cominciare da quelli di Premier League (la valutazione è 160 milioni).



Meret resta a Napoli, chiare le parole del suo agente Federico Pastorello a TMW. «Il contratto non è lungo, ma è fino al 2024 con un’opzione a favore del Napoli, quindi non scade domani mattina. La società è impegnata su più fronti, soprattutto per la scelta del tecnico. Lui è contentissimo di stare a Napoli, credo che rimarrà anche l’anno prossimo. Poi ci sarà tempo per parlare con chi di dovere del contratto».

La scorsa settimana è arrivato l’annuncio del rinnovo di Rrahmani: il difensore kosovaro ha firmato un nuovo accordo fino al 30 giugno 2027 con opzione di prolungamento a favore del club azzurro. E già durante questa stagione c’erano stati altri rinnovi molto importanti: a metà marzo arrivò quello di Lobotka, che ha prolungato con il Napoli fino al 2027 con opzione di prolungamento a favore del club azzurro fino a giugno 2028. In precedenza, a novembre scorso, aveva rinnovato l’accordo Anguissa fino a 30 giugno 2025 con opzione di prolungamento da parte del Napoli fino al 30 giugno 2027.



Tra gli azzurri in scadenza nel 2024 c’è Zielinski che ha detto in maniera chiara dopo la partita di Monza di voler restare a Napoli: ripartirà la trattativa con il club alla ricerca dell’accordo che il centrocampista polacco dovrebbe trovare entro i parametri del club azzurro. In scadenza tra un anno c’è anche Lozano, attualmente infortunato al ginocchio e che potrà tornare ad allenarsi a metà luglio: da capire quello che sarà il futuro dell’attaccante messicano in base anche alle offerte che arriveranno in estate al Napoli. Ndombele tornerà per fine prestito al Tottenham, da definire la situazione di Gollini con l’Atalanta. Simeone verrà riscattato dal Verona. Da definire la situazione di Bereszynski, in prestito fino a giugno dalla Samp (al club blucerchiato invece è in prestito dal Napoli il terzino Zanoli). Simeone verrà riscattato dal club azzurro.