Ultimo aggiornamento: 11:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il mercato via social. Non una novità, certo, ma di sicuro una piccola curiosità all'interno della trattativa che porterà Arkadiusz Milik lontano dal. A confermare il passaggio del polacco ci ha pensato anche l'account Instagram del suo ristorante in: «Noi sappiamo quale squadra ha scelto Arek, te lo sveleremo alle 20» si legge nell'ultimo post caricato sui social. In arrivo, dunque, l'ufficialità?