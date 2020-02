LEGGI ANCHE

Gol e spettacolo, la Primavera delnon torna a vincere ma si diverte a Roma strappando anche un punto importante. Sembra essere la solita storia perquando la Roma va in vantaggio: in mezz'ora i giallorossi sono sopra di due gol con, ma poi arriva la rimonta insperata.In un quarto d'ora gli azzurrini si rilanciano:siglano il pari in un minuto, poi ancorasu sviluppi di calcio d'angolo completa la rimonta un attimo prima dell'intervallo. Azzurrini sull'onda dell'entusiasmo nella ripresa, ma ad inizio tempo il gol di Estrella fissa il finale 3-3.