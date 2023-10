De Laurentiis e Iervolino alleati nella battaglia per far nascere il canale della Lega. Resa dei conti domattina, in Lega Calcio.

Napoli e Salernitana sono convinti che bisogna dire di no all’offerta da quasi 900 milioni di Dazn e Sky e virare alla creazione del canale (magari con un partner: adesso c’è anche Oaktree, il fondo statunitense pronto ad alzare il minimo garantito a circa 975 milioni). Motivo per cui il patron azzurro lascerà Garcia da solo fino a tarda sera, perché raggiungerà l’hotel nel cuore di Berlino dove il Napoli va in ritiro solo al termine dei lavori dell’Assemblea.

Troppo importante anche questa partita, non solo quella di domani sera che può decidere le sorti del cammino in Champions. Serve una coalizione di sette club per dire di no, definitivamente ai due broadcaster. E, sia pure per motivi diversi, c’è chi ancora non ha abbandonato il sogno di un ingresso dei Fondi, con il Napoli ci sono Fiorentina, Roma, Milan, Juventus e per l’appunto la Salernitana. L’impressione è che l’offerta Sky-Dazn per i diritti tv interni per le stagioni 2024-2029 non sia così blindata.

Anzi. Lotito stavolta non la pensa come De Laurentiis: il vecchio asse di ferro sembra interrotto. La Lazio, come il Torino di Cairo, sarebbero orientate a dire di sì ai due broadcaster.