Napoli-Salernitana, Spalletti spiega: Osimhen e Insigne fuori condizione

«In panchina abbiamo Osimhen come Insigne, ho grande rispetto per loro come per tutti. Ma non hanno 90 minuti nelle gambe e con le cinque sostituzioni preferisco averli a disposizione a partita in corso». Luciano Spalletti spiega così l'esclusione dei due azzurri dall'undici titolare. «Fino a oggi non abbiamo avuto abbondanza, mi sono mancati calciatori in tutti i reparti. Ora recuperiamo qualche calciatore, ma bisogna ritrovarli in condizione. Sabatini? È il più forte direttore che c’è, basta guardarlo negli occhi»

«L’ insidia di oggi è che affrontiamo una squadra brava, che sta passando un momento di difficoltà come lo conosciamo, anche noi l’ abbiamo vissuto» ha spiegato a Dazn anche Mario Rui. «Non è facile giocare in questo contesto, ma in questi casi le squadre trovano una forza più grande. Troveremo una Salernitana agguerrita. Milan-Juventus? Non ci pensiamo, ora, prima dobbiamo pensare a noi».